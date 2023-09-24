Мошенники от имени мэра Балашихи развели сотрудницу администрации на полмиллиона

Сотрудницу мэрии подмосковной Балашихи развели почти на полмиллиона рублей, представившись главой города. Об этом пишет SHOT.

68-летняя эксперт Управления строительного комплекса мэрии Балашихи Марина Б. получила сообщение в "Вотсапе" от аккаунта якобы главы города — Сергея Юрова. На аватарке была фотография мэра, именно им и представились мошенники. "Мэр" написал, что с женщиной сейчас свяжется "отвечающий за финансовую безопасность в городе человек". Марина поверила и отнеслась ответственно. Далее ей позвонили несколько человек "разных званий", чтобы подвести к главному — "сотруднику Центробанка".

Затем последовала вполне известная схема развода, что на женщину неизвестные оформили кредит на 600 тысяч и отправят деньги террористам на Украину. Ей посоветовали защитить себя и "отзеркалить" кредит, взяв такую же сумму и переведя на "безопасный счёт". Марина согласилась исполнять указание. Очнулась женщина в тот момент, когда уже перевела 470 тысяч. Осознав, что стала жертвой мошенников, тут же обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Виновным грозит до шести лет колонии.