Против телефонных мошенников задействуют "фабрику" человекоподобных роботов

Охранять россиян от телефонных мошенников теперь будет "фабрика" человекоподобных роботов. Они будут отвлекать злодеев от обмана людей, удерживая на линии как можно дольше. Такую технологию запустил "Тинькофф".

Также компания предлагает всем желающим принять участие в разработке сценариев и реплик для фабрики роботов, чтобы сделать их еще более реалистичными и эффективными в борьбе против телефонного мошенничества.

Работает это так: если абоненту поступает телефонный звонок с номера, записанного в базе как мошеннический, злоумышленника перенаправляют на одного из роботов-персонажей. Чем дольше обманщик висит на линии, тем меньшее число потенциальных жертв он успевает обзвонить за день. Средняя продолжительность разговора робота с мошенником составляет две-четыре минуты. Как раз примерно столько злодеям требуется для того, чтобы втереться в доверие к жертве и убедить совершить непоправимое.

Разговор человекоподобного робота "Дедушки" с мошенником. Видео предоставлено Лайфу

Во время разговора роботы реагируют на триггерные фразы и в зависимости от этого включают нужный сценарий разговора. Например, переспрашивают информацию, отвлекаются на внешние события, могут даже "позвать" для участия в разговоре стороннего человека, усомниться в честности собеседника и так далее. Злоумышленник при этом думает, что разговаривает с реальным человеком. Это позволяет удерживать его на линии и тем самым минимизировать количество контактов с потенциальными жертвами.

Разговор человекоподобного робота "Дэдпула" с мошенником. Видео предоставлено Лайфу

Для "фабрики" роботов создана модель на базе искусственного интеллекта, которая проанализировала более 40 тысяч минут звонков, а также скрипты разговоров с мошенниками, фразы-триггеры, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор, и эмоциональную реакцию "разводил" на разные сценарии событий. На основе этого массива данных психологи помогали разработать различные архетипы собеседников, к которым привыкли мошенники. Например: пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать;

молодая мама, которая пытается справиться с активным ребёнком на детской площадке;

мужчина, выгуливающий собаку в парке;

ставший раздражённым мужчина за рулём.