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16 сентября, 12:49

В Москве мошенники развели пенсионерку на 4 млн рублей и оставили без квартиры

В Москве 77-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые назвались "сотрудниками Следственного комитета" и "представителями банка". Она отдала злоумышленникам четыре миллиона рублей и осталась без квартиры, пишет SHOТ.

По его данным, звонки якобы из СК и банка стали поступать Елене Викторовне два месяца назад. Ей говорили, что неизвестный взял кредит и заложил её квартиру в районе Тёплый Стан. Чтобы не остаться без жилья, женщине предложили внести четыре миллиона рублей на "безопасные счета", а потом продать квартиру. Параллельно к пенсионерке наведывался один и тот же курьер с документами, подтверждающими слова мошенников. Женщина внимательно прочитала эти бумаги и перевела деньги. Затем аферисты стали убеждать пенсионерку, что продажа квартиры будет фиктивной и после заключения сделки она сразу же получит жилище обратно, причём даже выписываться женщине не нужно.

В результате квартиру пенсионерки купил житель Челябинска, причём документы он оформил на 80-летнюю мать. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина пошла в полицию. Уже удалось задержать курьера, которого позже отпустили. При этом пожилой москвичке стали приходить угрозы и требования забрать заявление. Теперь правоохранители разыскивают аферистов.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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