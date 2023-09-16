В Москве мошенники развели пенсионерку на 4 млн рублей и оставили без квартиры

По его данным, звонки якобы из СК и банка стали поступать Елене Викторовне два месяца назад. Ей говорили, что неизвестный взял кредит и заложил её квартиру в районе Тёплый Стан. Чтобы не остаться без жилья, женщине предложили внести четыре миллиона рублей на "безопасные счета", а потом продать квартиру. Параллельно к пенсионерке наведывался один и тот же курьер с документами, подтверждающими слова мошенников. Женщина внимательно прочитала эти бумаги и перевела деньги. Затем аферисты стали убеждать пенсионерку, что продажа квартиры будет фиктивной и после заключения сделки она сразу же получит жилище обратно, причём даже выписываться женщине не нужно.