Лжеследователи развели детского клоуна на 4 млн рублей фейковым судом

Детского клоуна Плюха (Юрия Кудинова) развели на несколько миллионов рублей, об этом он рассказал "Газете.ру". По словам 67-летнего артиста, всё началось, когда он решил заказать в Сети "Тензитал" — лекарство для чистки сосудов. Первую партию продавцы предложили бесплатно, а вторую — за полцены.

Действительно, приехал курьер, передал пузырёчки, а второй заказ и правда обошёлся только в половину стоимости. Однако в конце мая артисту позвонил некто "из следственного комитета". Мужчина с поставленным голосом представился "по форме", после чего начал реализовать преступную схему.

"Говорит: "Юрий Андреевич, вы заказывали лекарство "Тензитал". Сейчас идёт следствие против компании, которая распространяет это лекарство. Была экспертиза, которая показала, что это очень даже не полезно, там содержатся соли тяжёлых металлов", — рассказал клоун.

Артиста попросили написать заявление на компанию – распространитель лекарства, после чего пообещали через несколько недель назначить адвоката, который будет представлять Кудинова в суде против фармкомпании. Неизвестные утверждали, что это обойдётся в 4800 рублей. Всё это время пострадавшего торопили, но он так и не смог разобраться в устройстве банкомата и "просрочил" оплату на три дня, заработав "штрафные санкции" в размере 80 тысяч рублей. Он заплатил. Позже "адвокат" потребовал у пострадавшего пройти медкомиссию, за которую тот отдал уже 150 тысяч рублей.

Далее "успешное рассмотрение дела в суде", за что Кудинов выложил ещё 200 тысяч рублей. По итогу тот самый якобы адвокат обрадовал артиста: дело выиграно и суд постановил выплатить ему 15-миллионную компенсацию. Однако для её получения пострадавший отдал ещё за "курьера", "налоги" и так далее. Общая сумма — четыре миллиона рублей, часть из которых взята в кредит.

Кудинов уже написал заявление, однако оказалось, что состава преступления в деяниях мошенников нет, так как он каждую копейку отправил добровольно.

"Я жду и хочу просто убедиться, был ли суд вообще. Понять, что же это было-то, в конце концов? Просто разыгранный спектакль? Может, так и есть. Может, адвокат был настоящий, потому что язык подвешен, терминологию знает. Вот странно, вроде бы детей сам учу, играем в игры о том, как не попасться на чужую удочку. А получилось вот так", — заключил пострадавший.