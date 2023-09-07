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7 сентября, 19:39

Лжеследователи развели детского клоуна на 4 млн рублей фейковым судом

Клоуна Юрия Кудинова обманули на 4 миллиона из-за лекарства для чистки сосудов

<p>Клоун Юрий Кудинов. Обложка © VK / <a href="https://m.vk.com/albums294800140?z=photo294800140_456239073/photos294800140" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Клоун Плюх</a></p>

Клоун Юрий Кудинов. Обложка © VK / Клоун Плюх

Детского клоуна Плюха (Юрия Кудинова) развели на несколько миллионов рублей, об этом он рассказал "Газете.ру". По словам 67-летнего артиста, всё началось, когда он решил заказать в Сети "Тензитал" — лекарство для чистки сосудов. Первую партию продавцы предложили бесплатно, а вторую — за полцены.

Действительно, приехал курьер, передал пузырёчки, а второй заказ и правда обошёлся только в половину стоимости. Однако в конце мая артисту позвонил некто "из следственного комитета". Мужчина с поставленным голосом представился "по форме", после чего начал реализовать преступную схему.

"Говорит: "Юрий Андреевич, вы заказывали лекарство "Тензитал". Сейчас идёт следствие против компании, которая распространяет это лекарство. Была экспертиза, которая показала, что это очень даже не полезно, там содержатся соли тяжёлых металлов", рассказал клоун.

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Артиста попросили написать заявление на компанию – распространитель лекарства, после чего пообещали через несколько недель назначить адвоката, который будет представлять Кудинова в суде против фармкомпании. Неизвестные утверждали, что это обойдётся в 4800 рублей. Всё это время пострадавшего торопили, но он так и не смог разобраться в устройстве банкомата и "просрочил" оплату на три дня, заработав "штрафные санкции" в размере 80 тысяч рублей. Он заплатил. Позже "адвокат" потребовал у пострадавшего пройти медкомиссию, за которую тот отдал уже 150 тысяч рублей.

Далее "успешное рассмотрение дела в суде", за что Кудинов выложил ещё 200 тысяч рублей. По итогу тот самый якобы адвокат обрадовал артиста: дело выиграно и суд постановил выплатить ему 15-миллионную компенсацию. Однако для её получения пострадавший отдал ещё за "курьера", "налоги" и так далее. Общая сумма — четыре миллиона рублей, часть из которых взята в кредит.

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Кудинов уже написал заявление, однако оказалось, что состава преступления в деяниях мошенников нет, так как он каждую копейку отправил добровольно.

"Я жду и хочу просто убедиться, был ли суд вообще. Понять, что же это было-то, в конце концов? Просто разыгранный спектакль? Может, так и есть. Может, адвокат был настоящий, потому что язык подвешен, терминологию знает. Вот странно, вроде бы детей сам учу, играем в игры о том, как не попасться на чужую удочку. А получилось вот так", заключил пострадавший.

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Лайф писал, что в Москве задержали лжериелторов, которые обманули 18 человек на более чем 700 тысяч рублей. Всего в лапы правоохранителей попали 15 человек.

Матвей Константинов
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