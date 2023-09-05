В Москве задержаны 15 лжериелторов за хищение сотен тысяч рублей у россиян

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 15 человек, которые под видом риелторов обманули 18 человек на более чем 700 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после этого подозреваемые переносили даты показа квартир под различным предлогом. Также злоумышленники отказывались возвращать деньги, когда клиенты просили их об этом.