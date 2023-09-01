Разыскиваемого в РФ бандита задержали на Бали при попытке продлить вид на жительство

На индонезийском Бали задержали гражданина России, разыскиваемого Интерполом по запросу отечественных правоохранителей. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью полиции острова Янсен Авитус.

"Преступные действия, за которые подозреваемого разыскивают в России, представляют собой мошенничество и создание преступных организаций", — сказал он.

Авитус отметил, что россиянин был задержан во время посещения центра иммиграционной службы для продления вида на жительство. "Красное уведомление" на него было выдано Интерполом 13 января 2023 года.

Имя мужчины не раскрывается, однако, по данным СМИ, речь идёт о некоем Павле Миронове. Ближайшие 20 дней он будет находиться под арестом в ожидании "подтверждения от запрашиваемой страны" о дальнейших действиях.