Россиянка разбилась насмерть при падении с 7-го этажа в Таиланде, задержан её бойфренд
Россиянка выпала из окна седьмого этажа в Паттайе
Место, где было найдено тело выпавшей из окна в Паттайе россиянки. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / TMN Cable TV Pattaya
Гражданка России выпала из окна в Паттайе. Как пишет TMN, тело 32-летней Дарьи было найдено под окнами одного из жилых домов. Она проживала в квартире на седьмом этаже с неким 30-летним Фёдором, который был зол и отказывался сотрудничать с полицией.
Место, где было найдено тело выпавшей из окна в Паттайе россиянки. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / TMN Cable TV Pattaya
Россиянина доставили в участок и задержали как фигуранта дела до установления всех обстоятельств трагедии. Роль бойфренда в гибели девушки устанавливается. Правоохранители взяли в злополучной квартире отпечатки пальцев и нашли признаки распития алкоголя. Недавно погибшая обращалась в полицию и иммиграционную службу по факту утери паспорта.
Лайф рассказывал, как бывших участников телешоу "Дом-2" Евгения Ромашова и Анастасию Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов. Звёзд двое суток продержали без воды и еды и заставили вернуться в Бангкок.