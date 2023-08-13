Россиянка разбилась насмерть при падении с 7-го этажа в Таиланде, задержан её бойфренд

Гражданка России выпала из окна в Паттайе. Как пишет TMN, тело 32-летней Дарьи было найдено под окнами одного из жилых домов. Она проживала в квартире на седьмом этаже с неким 30-летним Фёдором, который был зол и отказывался сотрудничать с полицией.

Место, где было найдено тело выпавшей из окна в Паттайе россиянки. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / TMN Cable TV Pattaya

Россиянина доставили в участок и задержали как фигуранта дела до установления всех обстоятельств трагедии. Роль бойфренда в гибели девушки устанавливается. Правоохранители взяли в злополучной квартире отпечатки пальцев и нашли признаки распития алкоголя. Недавно погибшая обращалась в полицию и иммиграционную службу по факту утери паспорта.