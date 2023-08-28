В Москве 82-летняя пенсионерка отдала мошенникам 8,6 миллиона рублей

В Москве 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые лишили её 8,6 миллиона рублей. Ей несколько раз звонили люди, которые представлялись сотрудниками банка и оперативниками. Они уверяли, что для сохранения сбережений надо снять все деньги и перевести их на безопасный счёт.

Мошенники, забравшие у пенсионерки 8,6 миллиона рублей. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Позвонил правоохранитель и сказал, что некое лицо по доверенности пытается снять деньги со счёта", — приводит слова женщины столичная прокуратура.

Аферисты предупредили пенсионерку, что в отделении банка надо сказать, что обналичивает деньги для личных нужд. В итоге жертва мошенников сняла три миллиона рублей и, как требовали звонившие, передала их прибывшему курьеру якобы для инкассации. Мошенники ещё несколько раз связывались с пенсионеркой, уговаривая снимать и отдавать им всё новые суммы. Примечательно, что преступники даже вызывали пенсионерке такси до банка и обратно.

"С учётом позиции Хорошёвской межрайонной прокуратуры двое обвиняемых в мошенничестве заключены под стражу. Криминальный заработок обвиняемые нашли в Интернете. Организатор преступления выслал им документ якобы из банка, который они впоследствии отдали пенсионерке, забрав деньги в бумажном пакете", — отметили в прокуратуре.

Обвиняемые оставили себе 50 тысяч рублей, которые разделили пополам. Сейчас выясняется, совершали ли они подобные преступления раньше.