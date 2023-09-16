В Москве кинули на деньги бизнесвумен, хотевшую сделать из мужа звезду шоубиза

Жительница Москвы отдала 40 тысяч рублей на раскрутку песни подающего надежды супруга. Однако, как сообщает SHOT, на радиостанциях их крутить отказались, а возвращать деньги заботливой жене никто не стал.

По информации телеграм-канала, 37-летняя гендиректор предприятия по производству болтов, шайб и гаек захотела зажечь новую звезду на олимпе российской эстрады — мужа-адвоката, поющего о любви. Заботливая жена нашла пиарщицу, которая за 40 тысяч рублей пообещала продвинуть начинающего исполнителя на радио. Однако через неделю та созвонилась с женщиной и сообщила, что их план провалился. В ответ расстроенная москвичка попросила вернуть её деньги, но, получив отказ, обратилась в полицию.