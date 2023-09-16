В Москве кинули на деньги бизнесвумен, хотевшую сделать из мужа звезду шоубиза
SHOT: Москвичку обманули с раскруткой песни подающего надежды мужа
Муж москвички, который грезил о славе, но его песни не оценили на радио. Обложка © Telegram / SHOT
Жительница Москвы отдала 40 тысяч рублей на раскрутку песни подающего надежды супруга. Однако, как сообщает SHOT, на радиостанциях их крутить отказались, а возвращать деньги заботливой жене никто не стал.
По информации телеграм-канала, 37-летняя гендиректор предприятия по производству болтов, шайб и гаек захотела зажечь новую звезду на олимпе российской эстрады — мужа-адвоката, поющего о любви. Заботливая жена нашла пиарщицу, которая за 40 тысяч рублей пообещала продвинуть начинающего исполнителя на радио. Однако через неделю та созвонилась с женщиной и сообщила, что их план провалился. В ответ расстроенная москвичка попросила вернуть её деньги, но, получив отказ, обратилась в полицию.
Ранее Лайф писал, что московская модель клюнула на предложение сняться в клипе Shaman, но нарвалась на алчных обманщиков. Злоумышленники начали вымогать деньги, угрожая слить её фото в Сеть.