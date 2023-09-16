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16 сентября, 10:20

В Москве кинули на деньги бизнесвумен, хотевшую сделать из мужа звезду шоубиза

SHOT: Москвичку обманули с раскруткой песни подающего надежды мужа

<p>Муж москвички, который грезил о славе, но его песни не оценили на радио. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Муж москвички, который грезил о славе, но его песни не оценили на радио. Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Москвы отдала 40 тысяч рублей на раскрутку песни подающего надежды супруга. Однако, как сообщает SHOT, на радиостанциях их крутить отказались, а возвращать деньги заботливой жене никто не стал.

По информации телеграм-канала, 37-летняя гендиректор предприятия по производству болтов, шайб и гаек захотела зажечь новую звезду на олимпе российской эстрады — мужа-адвоката, поющего о любви. Заботливая жена нашла пиарщицу, которая за 40 тысяч рублей пообещала продвинуть начинающего исполнителя на радио. Однако через неделю та созвонилась с женщиной и сообщила, что их план провалился. В ответ расстроенная москвичка попросила вернуть её деньги, но, получив отказ, обратилась в полицию.

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Ранее Лайф писал, что московская модель клюнула на предложение сняться в клипе Shaman, но нарвалась на алчных обманщиков. Злоумышленники начали вымогать деньги, угрожая слить её фото в Сеть.

Наталья Исакова
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