У начинающей модели из Москвы украли весь гонорар, заработанный на съёмках в Казахстане

Начинающая модель, вернувшаяся в Москву со съёмок в Казахстане, заявила о пропаже 1000 долларов. Она заметила неладное, когда начала разбирать багаж, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, за поездку 25-летняя Ксения заработала почти 100 тысяч рублей и поспешила вернуться в российскую столицу, где её ждали новые показы и контракты. Однако по приезде домой из аэропорта Шереметьево её ждало большое разочарование — заработанных непосильным трудом денег внутри не оказалось.

Недолго думая, Ксения пошла в полицию писать заявление. Она рассказала, что воришка сорвал поставленные замки и вытащил весь её гонорар. Теперь в деле разбираются правоохранители.