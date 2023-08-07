У начинающей модели из Москвы украли весь гонорар, заработанный на съёмках в Казахстане
SHOT: У начинающей модели украли тысячу долларов по пути из Казахстана в Москву
25-летняя начинающая модель Ксения, у которой украли гонорар за съёмки в Казахстане. Обложка © Telegram / SHOT
Начинающая модель, вернувшаяся в Москву со съёмок в Казахстане, заявила о пропаже 1000 долларов. Она заметила неладное, когда начала разбирать багаж, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, за поездку 25-летняя Ксения заработала почти 100 тысяч рублей и поспешила вернуться в российскую столицу, где её ждали новые показы и контракты. Однако по приезде домой из аэропорта Шереметьево её ждало большое разочарование — заработанных непосильным трудом денег внутри не оказалось.
Недолго думая, Ксения пошла в полицию писать заявление. Она рассказала, что воришка сорвал поставленные замки и вытащил весь её гонорар. Теперь в деле разбираются правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, что известную американскую супермодель Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах. Всё произошло, когда сотрудники таможенного контроля решили проверить сумку суперзвезды и обомлели, обнаружив внутри марихуану и курительные принадлежности.