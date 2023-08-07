Регион

Уведомления отключены

7 августа, 06:41

У начинающей модели из Москвы украли весь гонорар, заработанный на съёмках в Казахстане

SHOT: У начинающей модели украли тысячу долларов по пути из Казахстана в Москву

<p>25-летняя начинающая модель Ксения, у которой украли гонорар за съёмки в Казахстане. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

25-летняя начинающая модель Ксения, у которой украли гонорар за съёмки в Казахстане. Обложка © Telegram / SHOT

Начинающая модель, вернувшаяся в Москву со съёмок в Казахстане, заявила о пропаже 1000 долларов. Она заметила неладное, когда начала разбирать багаж, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, за поездку 25-летняя Ксения заработала почти 100 тысяч рублей и поспешила вернуться в российскую столицу, где её ждали новые показы и контракты. Однако по приезде домой из аэропорта Шереметьево её ждало большое разочарование — заработанных непосильным трудом денег внутри не оказалось.

Недолго думая, Ксения пошла в полицию писать заявление. Она рассказала, что воришка сорвал поставленные замки и вытащил весь её гонорар. Теперь в деле разбираются правоохранители.

В Москве модель впала в кому после пластической операции на Рублёвке

В Москве модель впала в кому после пластической операции на Рублёвке

Ранее Лайф рассказывал, что известную американскую супермодель Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах. Всё произошло, когда сотрудники таможенного контроля решили проверить сумку суперзвезды и обомлели, обнаружив внутри марихуану и курительные принадлежности.

Николь Вербер
  • Новости
  • Казахстан
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров