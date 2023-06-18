В Москве модель впала в кому после пластической операции на Рублёвке

В Москве модель Влада Антропова впала в кому после операции по пластике носа, которую проводили врачи частной клиники на Рублёвке. Об этом сообщает Mash.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antropova_vlada

Как пишет телеграм-канал, девушке 25 лет. Она родом из Брянска, росла в семье сантехника и парикмахерши. Когда Антропова переехала в Москву, то стала вести блог в Instagram* и жить красивой жизнью, путешествовать в разные страны.

В какой-то момент девушка решила сделать себе пластическую операцию по коррекции носа в элитной клинике в посёлке Жуковка. Уже ночью после хирургического вмешательства девушке стало плохо, она впала в кому. Сейчас модель находится без сознания, она подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее россиянам рассказали, когда ринопластика может привести к смерти. По словам доктора медицинских наук, пластического хирурга Игоря Короткого, самый опасный вид этого вмешательства — коррекция спинки носа.