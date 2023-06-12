Россиянам рассказали, когда ринопластика может привести к смерти
Доктор наук Короткий: Коррекция спинки носа — самый опасный вид ринопластики
Ринопластика считается одной из самых сложных и опасных пластических операций. Доктор медицинских наук, пластический хирург Игорь Короткий в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, в каком случае пациент может умереть.
Специалист отметил, что ринопластика — это общее название операций по коррекции формы носа, а также перегородок. Так, она может корректировать: кончик носа, спинку носа и перегородку носа (септопластика).
"Пластика кончика носа представляет собой модификацию и ушивание хрящей. Это позволяет сделать кончик носа менее широким, более аккуратным. Однако это всё равно сложная операция, но менее опасная", — отметил пластический хирург.
По его мнению, коррекция спинки носа — наиболее опасный вид ринопластики. Во время операции может начаться кровотечение. Кроме того, есть риск повредить основание черепа, что приведёт к летальному исходу.
"Это представляет собой большую опасность. Также в большинстве случаев возможно кровотечение. Обычно оно останавливается быстро, но никто не может дать гарантий, что не будет профузного кровотечения", — предупредил Короткий.
Самыми нежелательными осложнениями после ринопластики являются: кровотечение, смещение перегородки носа, отсутствие полноценного дыхания. При этом Короткий заметил, что пациентам не стоит ждать результатов через несколько недель после операции. Должно пройти около года, пояснил хирург.
Ранее пластический хирург Иляна Гончарова заявила о том, что процесс восстановления после ринопластики в разные сезоны отличается из-за погодных условий, которые тоже стоит учитывать при планировании операции.
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