Россиянам рассказали, когда ринопластика может привести к смерти

Ринопластика считается одной из самых сложных и опасных пластических операций. Доктор медицинских наук, пластический хирург Игорь Короткий в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, в каком случае пациент может умереть.

Специалист отметил, что ринопластика — это общее название операций по коррекции формы носа, а также перегородок. Так, она может корректировать: кончик носа, спинку носа и перегородку носа (септопластика).

"Пластика кончика носа представляет собой модификацию и ушивание хрящей. Это позволяет сделать кончик носа менее широким, более аккуратным. Однако это всё равно сложная операция, но менее опасная", — отметил пластический хирург.

По его мнению, коррекция спинки носа — наиболее опасный вид ринопластики. Во время операции может начаться кровотечение. Кроме того, есть риск повредить основание черепа, что приведёт к летальному исходу.

"Это представляет собой большую опасность. Также в большинстве случаев возможно кровотечение. Обычно оно останавливается быстро, но никто не может дать гарантий, что не будет профузного кровотечения", — предупредил Короткий.

Самыми нежелательными осложнениями после ринопластики являются: кровотечение, смещение перегородки носа, отсутствие полноценного дыхания. При этом Короткий заметил, что пациентам не стоит ждать результатов через несколько недель после операции. Должно пройти около года, пояснил хирург.