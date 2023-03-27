Врач объяснила, почему после ринопластики можно остаться с кривым носом, и хирург тут ни при чём

После ринопластики пациент может остаться с кривым носом, если не будет чётко выполнять рекомендации хирурга. Главное — нужно относиться к органу бережно. Об этом в беседе с Лайфом рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.

"Большинство рекомендаций касаются только первого месяца. Какие это рекомендации? Спать строго на спине, не носить очки, не наклонять голову вниз, не заниматься спортом, не распариваться в бане или душе, не сморкаться с усилением и беречь нос от любого физического воздействия", — сказала эксперт.

Она уточнила, что костно-хрящевой остов "нового" носа после операции не крепкий, а срастаться он будет приблизительно в течение месяца. В это время будет сохраняться большой отёк. Если спать на боку, он может сдвинуть остов в сторону, а ношение очков смещает его вниз. То же самое касается занятий спортом и работы с наклонённой головой.

"А если сморкаться с усилием, то давление, созданное внутри полости носа, может сдвинуть положение косточек", — указала пластический хирург.

Специалист добавила, что исправить такое искривление можно будет только через год после операции.