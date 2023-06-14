Между небом и землёй: Что происходит в мозге при коме

Почти все пациенты, после того как выходят из комы, испытывают в разной степени потерю памяти и могут не узнавать близких людей. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог института мозга человека им. Бехтеревой Ольга Хегай, поделившись историями из личного опыта.

"У нас был пациент, который только через 4 месяца вспомнил свою семью, потом сумел вернуться на работу. Но сохранился неврологический дефицит, который у него был вследствие гематомы, то есть у него сохранилась слабость в правых конечностях и появилась "лобная психика", как мы говорим", – сообщила Ольга.

Врач объяснила, что способность адаптироваться к обществу относится к функциям лобной доли, как и критическое отношение к своему поведению. Если работа этой части мозга нарушена, то личность человека неизбежно изменится.

Личностные особенности и правда обусловлены процессами в разных частях головного мозга, подчеркнула невролог. К примеру, человек, у которого слабо работают лобные доли может плохо шутить, а в обществе испытывать неловкость, тогда как у людей с выраженной активностью затылочной доли будет очень сильна развита зрительная память.

Хейга уточнила, что пациенты, которые пришли в себя после комы, почти никогда не начинают говорить сразу. Над восстановлением речи работают команды врачей-специалистов: логопеды, нейропсихологи и неврологи. Но, к сожалению, нередко бывает так, что от проблем с памятью уже не удаётся избавиться полностью.

При этом кома бывает 1,2,3 и 4 степени. При первой кора головного мозга выключена, а подкорка работает. При второй – уже тормозится работа подкорковых структур, а нарушения затрагивают начальные отделы ствола головного мозга, то есть передние отделы. Третья считается глубокой комой. Здесь вообще нет никакой реакции на болевые раздражители, исчезают все поверхностные рефлексы. Кома 4 называется запредельной. Это практически полная атония, а рефлексов вообще никаких нет, говорит Хегай.

"По сути, это жизнь чисто на биологическом уровне, когда работает сердце, почки, лёгкие, но нет осознанности. То есть те отделы мозга, которые за это отвечают, уже умерли", – объяснила она.