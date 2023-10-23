В России предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от телефонных мошенников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать горячую линию для пожилых людей, которые страдают от действий телефонных мошенников. Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Парламентарий пояснил, что в России развелось очень много мошенников, которые обманывают людей по телефону, представляясь сотрудниками банков. По мнению Милонова, в настоящее время невозможно полностью избавиться от такой преступной схемы, несмотря на принимаемые меры.

"Надо отметить, что основной группой риска являются люди старшего возраста и пенсионеры, привыкшие доверять звонкам из "банка" или от лица, представившегося "сотрудником службы безопасности", — приводит RT слова Милонова.

При этом появляется всё больше новых схем обмана пенсионеров. Например, мошенники предлагают пожилым людям "обновить" социальные карты, добавил депутат. Если создать горячую линию, то граждане смогут получить оперативную консультацию или сообщить о факте преступления, подытожил Милонов.