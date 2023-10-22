Регион

Уведомления отключены

22 октября, 12:34

В Москве мошенники развели 70-летнюю разработчицу лекарств для детей на баснословную сумму

В Москве 70-летнюю разработчицу препаратов для детей обманули на 10,5 млн рублей

В Москве 70-летнюю разработчицу лекарств для новорождённых обманули на 10,5 миллиона рублей. Всё началось неделю назад, когда женщине в мессенджере Telegram написали аферисты, представившиеся службой безопасности Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ "ГИЛС И НП"), где жертва мошенников работала раньше. Злоумышленники предупредили пенсионерку о якобы скором звонке от правоохранителей, уточняет телеграм-канал Mash.

Позже с женщиной связался некий "куратор предприятия из ФСБ", который заявил, что накопления под угрозой и кто-то хочет отправить их Вооружённым силам Украины (ВСУ). Спасать сбережения они предложили переводом на "безопасный счёт". Пенсионерка послушалась и потеряла 2,5 миллиона рублей.

Однако мошенники не оставили женщину в покое и позвонили ей снова через три дня. В итоге женщина сняла все свои накопления и отдала аферистам уже восемь миллионов рублей. Лишь после этого она поняла, что её обманули, и обратилась уже к настоящим правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Москвич лишил пенсионерку квартиры и миллионов рублей для отправки денег ВСУ

Москвич лишил пенсионерку квартиры и миллионов рублей для отправки денег ВСУ

Ранее семью из Москвы обманули на 6,7 миллиона рублей, угрожая сроком за спонсирование ВСУ. Во избежание проблем родственников также призывали перевести деньги на "безопасный счёт".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров