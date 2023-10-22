В Москве мошенники развели 70-летнюю разработчицу лекарств для детей на баснословную сумму

В Москве 70-летнюю разработчицу лекарств для новорождённых обманули на 10,5 миллиона рублей. Всё началось неделю назад, когда женщине в мессенджере Telegram написали аферисты, представившиеся службой безопасности Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ "ГИЛС И НП"), где жертва мошенников работала раньше. Злоумышленники предупредили пенсионерку о якобы скором звонке от правоохранителей, уточняет телеграм-канал Mash.

Позже с женщиной связался некий "куратор предприятия из ФСБ", который заявил, что накопления под угрозой и кто-то хочет отправить их Вооружённым силам Украины (ВСУ). Спасать сбережения они предложили переводом на "безопасный счёт". Пенсионерка послушалась и потеряла 2,5 миллиона рублей.

Однако мошенники не оставили женщину в покое и позвонили ей снова через три дня. В итоге женщина сняла все свои накопления и отдала аферистам уже восемь миллионов рублей. Лишь после этого она поняла, что её обманули, и обратилась уже к настоящим правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.