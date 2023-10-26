Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео
Житель Ярославля станет первым, кого оштрафуют за плевок после видео в Сети
В Ярославле впервые выпишут штраф за плевок в общественном месте, выявленный благодаря опубликованному в Сети видео. Как сообщили в пресс-службе инспекции адмтехнадзора региона, мужчина должен будет заплатить полторы тысячи рублей.
Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео. Видео © LIFE
"Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены, и в отношении их проводится процедура привлечения к административной ответственности", — говорится в опубликованном сообщении.
Там уточнили РИА "Новости", что сам по себе данный штраф будет выписан не впервые, речь идёт именно о наказании после публикации доказательства в Сети. По словам заместителя председателя правительства области Татьяны Потёмкиной, жители начали делиться соответствующими сигналами. Она поблагодарила граждан за бдительность.
Напомним, Ярославская область стала первым регионом России, в котором запретили плевки в общественных местах и ввели за это штрафы. За первое нарушение придётся отдать полторы тысячи рублей, а за второе — три тысячи. Более того, в регионе начнут платить тем, кто будет выявлять "плевунов".
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