В Ярославле впервые выпишут штраф за плевок в общественном месте, выявленный благодаря опубликованному в Сети видео. Как сообщили в пресс-службе инспекции адмтехнадзора региона, мужчина должен будет заплатить полторы тысячи рублей.

Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео. Видео © LIFE

"Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены, и в отношении их проводится процедура привлечения к административной ответственности", — говорится в опубликованном сообщении.