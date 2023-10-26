Регион

Уведомления отключены

26 октября, 14:14

Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео

Житель Ярославля станет первым, кого оштрафуют за плевок после видео в Сети

В Ярославле впервые выпишут штраф за плевок в общественном месте, выявленный благодаря опубликованному в Сети видео. Как сообщили в пресс-службе инспекции адмтехнадзора региона, мужчина должен будет заплатить полторы тысячи рублей.

Ярославский гопник наплевал в лифте на штраф в 1,5 тысячи рублей и попал на видео. Видео © LIFE

"Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены, и в отношении их проводится процедура привлечения к административной ответственности", — говорится в опубликованном сообщении.

Там уточнили РИА "Новости", что сам по себе данный штраф будет выписан не впервые, речь идёт именно о наказании после публикации доказательства в Сети. По словам заместителя председателя правительства области Татьяны Потёмкиной, жители начали делиться соответствующими сигналами. Она поблагодарила граждан за бдительность.

"Мы люди культурные": Новгородский губернатор обещал Лайфу не вводить штрафы за плевки

"Мы люди культурные": Новгородский губернатор обещал Лайфу не вводить штрафы за плевки

Напомним, Ярославская область стала первым регионом России, в котором запретили плевки в общественных местах и ввели за это штрафы. За первое нарушение придётся отдать полторы тысячи рублей, а за второе — три тысячи. Более того, в регионе начнут платить тем, кто будет выявлять "плевунов".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Ярославская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров