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29 июня, 13:07

"Мы люди культурные": Новгородский губернатор обещал Лайфу не вводить штрафы за плевки

Новгородский губернатор Никитин не будет вводить штрафы за плевки на улице

Новгородская область не планирует следовать примеру Ярославля и вводить штрафы за плевки в общественных местах. Об этом Лайфу рассказал губернатор региона Андрей Никитин.

"Великий Новгород — второй по благоустройству город в своей группе городов — и у нас плеваться как-то не принято на улице и в общественных местах. Новгородцы — люди культурные, так что точно нет", — пояснил он.

Если в Новгороде кто-то себе позволит плюнуть, то его сами же жители и пожурят, не сомневается Никитин.

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Ранее Лайф сообщал, что Ярославская область стала первым в России и третьим в мире (после Сингапура и Казахстана) регионом, где ввели штраф за плевки на улице. Как уточнил губернатор региона Михаил Евраев, за первое нарушение придётся выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного — уже три тысячи рублей.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Солунин

Александр Юнашев
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