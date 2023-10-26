8 опасных звоночков, выдающих в человеке рядом с вами психопата

Психопат может казаться вполне нормальным, даже обаятельным человеком. И далеко не всегда его поведение асоциально — напротив, он может быть уважаемым и успешным профессионалом. Но в то же время проявляются такие черты, как отсутствие сострадания и раскаяния, лживость, зацикленность на себе и ещё много чего неприятного. Эти люди изворотливы и далеки от кинематографических клише. Но их всё же можно распознать, подключив наблюдательность. А мы вам в этом поможем! По каким признакам в толпе можно выявить психопата?

1. ​Его обаяние неискреннее

Неискренность — явный признак того, что перед вами психопат. Фото © Shutterstock

Подобно актёру, который исполняет множество ролей, психопат надевает на себя то, что специалисты называют "маской нормальности", кажущейся окружающим приятной и привлекательной. Такой человек является общепризнанной душой компании, он обычно нравится всем. Психопат просто влияет на окружающих с целью добиться их расположения, чтобы легче было манипулировать в дальнейшем.

2. У психопата завышенная самооценка

Психопаты часто полагают, что они намного умнее и влиятельнее, чем на самом деле. Они любят пристраиваться к успешным людям, так как это повышает их собственный статус. Психопаты считают, что заслуживают лучшего отношения, чем остальные. Их гипертрофированное чувство собственной важности часто приводит к тому, что "маска нормальности" даёт трещину. Если им кажется, что вы не уделяете их статусу должного внимания, они могут причинить вам боль.

3. Их образ и одежда всегда идеальны

Психопатов можно распознать по внешнему образу. Она или он практически всегда будут идеальны, великолепны, исключительны и холодно отстранены. "Одежда с иголочки" — это часто, но не всегда, пунктик, особенно у тех, кто движется по социальной лестнице со скоростью ракеты.

4. У психопата есть привычка нарушать правила

Если человек постоянно нарушает правила и не видит в этом ничего зазорного — будьте осторожнее. Возможно, вы имеете дело с психопатом. Фото © Shutterstock

Если ваш знакомый строго соблюдает установленные правила, он вряд ли склонен к данному отклонению. Психопаты не любят подчиняться законам и обычно считают себя выше каких-либо правил. Возможно, именно поэтому около 25% заключённых мужского пола проявляют черты психопатов. Тем не менее многие из них избегают заключения, но при этом нарушают законы и не испытывают никаких угрызений совести по этому поводу.

5. У них наигранная мимика

Мимика может быть живой и подстраивается под ситуацию и собеседника. Если психопату от вас что-то нужно, то это будет контакт глаза в глаза и максимальная вовлечённость. При этом сами эмоции маловыраженные. Причина — человек их не чувствует, а искусственно играет. На самом деле по мимике и жестам выявить психопатов сложно, поскольку они научились подстраиваться под окружающий мир и с лёгкостью отражают всё что угодно, лишь бы подчинить себе человека.

6. У психопатов превосходное умение манипулировать

Эти люди умеют тонко манипулировать, играя на чувствах, которые сами не испытывают. У психопатов настоящий талант к манипуляторству. Они могут "заставить" человека почувствовать к ним то, что бы им хотелось. Могут сделать так, чтобы к ним сразу проявилось расположение и доверие, "как будто знакомы сто лет".

7. У них холодная улыбка

Психопата можно распознать по холодной улыбке. Фото © Shutterstock

Мимика здесь играет важную роль для того, чтобы очаровывать. Это оружие и способ охоты для них. Как её отличить от улыбок обычных людей? Если будете в этот момент в контакте со своим телом и чувствами, то есть вероятность, что почувствуете холод. Потому что улыбка психопата всегда холодная. Там нет тепла и мурашек, так как естественные гормоны удовольствия в мозгу у этого человека не вырабатываются, и это лишь выученный механизм мышц лица. Только так можно почувствовать правду и осознать, кто перед вами. К сожалению, этим знанием трудно воспользоваться, когда человек очарован.

8. Ему недостаточно одного партнёра