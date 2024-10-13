7 грустных причин, по которым другие вас ни в грош не ставят

Вы когда-нибудь замечали, что хороших людей зачастую не ценят? Они помогают другим, терпеливы, не затаивают обид, но по какой-то причине постоянно чувствуют себя расстроенными и одинокими. Наш вам совет: перестаньте быть для всех удобными — и люди к вам потянутся, как бы парадоксально это ни звучало!

1. Вы убеждаете другого, что чего-то достойны

Почему окружающие вас не ценят? Ищите причины в себе! Фото © Shutterstock

Вы начинаете убеждать людей, что чего-то стоите, вместо того чтобы действовать. Напоминаете им, что вы хорошая подруга, жена, приводите примеры, как заботились о них и проявляли внимание. Это основная ошибка созависимых отношений: пытаться изменить то, что люди думают о вас, вместо того чтобы позаботиться о себе. И это не работает. Единственный способ показать другому, что вы чего-то стоите, — чего-то стоить! И есть только один способ это сделать — верить в это самому.

2. Вы не можете никого обидеть, даже если вам делают больно

Вы никому не хотите причинить боль и пытаетесь оградить от переживаний даже тех, кто вас обидел. Улыбаетесь в ответ на боль, а когда несправедливо обвиняют, делаете вид, что всё нормально. Вам даже не приходит в голову мысль, что близкие люди могут желать зла, что им наплевать на вас. А если они проявляют неуважение, то вы сразу думаете, что они не хотели или хотели как лучше, и автоматически прощаете их.

3. Вам необходима оценка других людей

Люди, которые имеют потребность в одобрении от других, подсознательно выдают сигналы о том, что ими можно пренебрегать. Перестаньте ждать оценку от других — и люди к вам потянутся. Фото © Shutterstock

Как правило, это возникает ещё в детстве в отношениях с родителями. Ребёнок начинает чувствовать, что с ним что-то не так: необходимо постоянное подтверждение, что он хороший, умный или красивый. Вырастая, такие личности не могут доказать это самим себе, поэтому для них значимо мнение со стороны. Люди, которым чрезвычайно важно, что о них подумают другие, обречены быть недооценёнными и слабыми.

4. Вы не переносите одиночества

Вы превращаете свои отношения в культ, жертвуя собой. Более того, делая это, чувствуете себя комфортно. Возможно, именно поэтому вам встречаются только хулиганы, нарциссы и эгоисты, ведь вы позволяете собой пользоваться. Не стоит выбирать между отношениями и чувством собственного достоинства. Если вам нужно сделать этот выбор, значит, что-то пошло не так. Будьте смелыми и не бойтесь перемен! Подумайте об одиночестве как о свободе — и вы никогда не останетесь наедине с собой надолго.

5. Вы думаете, что другой чувствует и думает так же, как и вы

Одна из причин, по которой окружающие вас ни во что не ставят, — мысли, что к вам должны относиться хорошо, если поступаете так же по отношению к другим. Фото © Shutterstock

Вы забываете о своих потребностях, когда близким людям нужны помощь и защита. Возможно, даже искренне думаете, что они будут так же поступать, когда потребуется помощь вам. Да, в мире полно хитрых, эгоистичных и корыстных личностей! И нужно это признать! Действительно, те люди, которые сейчас вас используют, потом могут и не вспомнить о том хорошем, что для них сделали.

6. Вы постоянно жертвуете собой ради других

Вы игнорируете собственные потребности ради окружающих, но мир этого просто не замечает. И даже если кто-то оскорбляет, то считаете виноватым в этом себя. Такой подход неизбежно приведёт к тому, что люди будут расстраивать вас снова и снова. Не бойтесь говорить миру, если что-то не нравится! Это поможет привлечь к себе личностей с такими же интересами и ценностями. А вот ненужное самопожертвование, к сожалению, чаще всего никто не замечает.

7. Вы ищете источник проблем только внутри себя

Если человек вас ни в грош не ставит, возможно, дело вовсе не в вас, а в нём. Фото © Shutterstock