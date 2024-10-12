Вплоть до смены школы: Как защитить ребёнка от буллинга со стороны одноклассников

Если ребёнок подвергается буллингу в школе, то без помощи взрослых он справиться не сможет. Об этом рассказала психолог Светлана Ященко. По её словам, первоначально необходимо обратиться за поддержкой к специалисту.

«Рекомендуется, конечно, первым делом обратиться к психологу, чтобы всё-таки психолог дал ресурс ребёнку, дал поддержку, дал какие-то меры, способы защиты», — подчеркнула эксперт.

Однако этого недостаточно, уверена собеседница телеканала «Звезда». Она отметила, что даже самый подготовленный школьник будет слаб против целой толпы, занимающейся травлей. Поэтому необходимы как отдельные, так и групповые занятия.

Различные тренинги помогут сбросить агрессию безопасным способом. При этом ребёнка, который подвергается буллингу, необходимо ставить в команды, в которых он сможет получать поддержку одноклассников. Если же в школе не принимается никаких мер, то придётся сменить её, полагает психолог.