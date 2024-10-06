Буллинг, моббинг, боссинг: Кто рискует стать жертвой травли на работе, объяснила психолог

Буллинг характерен не только для школьников — жертвами травли могут стать даже взрослые люди, например, на работе. Кто находится в группе риска, объяснила психолог Марина Велес. По её словам, зачастую травля коллег происходит из-за соперничества и зависти.

Примечательно, что кто-то не может совладать с эмоциями из-за постоянного стресса, а кто-то на животном уровне демонстрирует деструктивное поведение, пытаясь компенсировать собственную несостоятельность. При этом жертвой травли становится чаще всего тот, кому и в детстве доставалось, полагает эксперт

«Человек без навыка защиты границ привык к такому поведению, потому что родители сливали на него свою агрессию или, наоборот, всегда решали за него все вопросы», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, в группе риска находятся женщины и специалисты, демонстрирующие высокие показатели. Все они могут столкнуться не только с буллингом, но и моббингом — когда травля происходит со стороны всего коллектива. А иногда команду против одного человека может настроить начальник, который также демонстрирует негатив — это явление называется боссинг.