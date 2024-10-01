Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей и вспомнили, как сами боялись даже «пикнуть» в школе Опрос Life.ru: Россияне призвали вернуть оценки за поведение в школы 1 октября, 05:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grigvovan

Депутат Виталий Милонов призвал общество защищать педагогов от неправомерных действий подростков и их родителей. Life.ru спросил у читателей, считают ли они сегодня положение учителя в школе уязвимым и какими способами можно защитить педагогов.

Многие призвали вернуть оценки за поведение, которые будут влиять на итоговые отметки в аттестате. Другие призвали поддержать педагогов законодательно: принять документ о защите чести учителя.

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

Были и более радикальные предложения — например, «битьё рыл». Однако россияне быстро напомнили комментатору, что полиция за такое не похвалит.

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

Многие вспомнили своё детство — когда учитель был непререкаемым авторитетом и дети боялись даже повышения голоса с его стороны. Один из читателей считает, что проблема не в школе, а в обществе, и поэтому решать её нужно не только на уровне образовательных учреждений, но и дома.

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

Читатели Life.ru предложили способы остановить травлю учителей. Скриншот © Life.ru

А ранее в России разгорелась дискуссия о сокращении сроков обучения. Идею высказал помощник президента РФ Владимир Мединский. Однако некоторые эксперты выступили против. В пример приводились западные страны, обучение в которых длится 14 лет.

Авторы Александра Вишнякова