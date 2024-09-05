Опрос Life.ru: Как россияне относятся к сборам «на шторы» в школах
Начало учебного года. Обложка © АГН «Москва» / Ярослав Чингаев
Начался новый учебный год. Не за горами первые родительские собрания. В некоторых школах на них инициативные мамы и папы озвучивают суммы, которые нужно сдать на те или иные цели: купить что-то в класс для детей или образовательного процесса, на подарок учителю, на проведение праздника. Life.ru в связи с этим опросил россиян: собирают ли сегодня в школах деньги «на шторы» и кто становится инициатором сборов — педагоги или родкомы?
Ответы разделили людей на два лагеря: одни уверяют, что никаких поборов со стороны школ нет, а они и сами рады сдать дополнительные 1–2 тысячи для того, чтобы чадо училось в лучших условиях. Например, по их словам, эти деньги идут на тетради для контрольных, запасные карандаши и ручки, подарки детям и учителю, чаепития и праздники.
Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru
Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru
Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru
Вторые же негодуют, что от постоянных сборов не продохнуть:
Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru
Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru
Но в целом большинство родителей относятся с пониманием, если приходится сдать деньги на нужды класса и ребёнка. И вообще просят оставить в покое школы и не разгонять ненависть к учителям.
Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru
А ранее Life.ru узнал у юриста, законны ли такие сборы и можно ли от них отказаться. Первым делом необходимо обратиться к руководству учебного заведения и потребовать дать ответ в письменном виде о том, на какие цели собираются денежные средства