Опрос Life.ru: Как россияне относятся к сборам «на шторы» в школах

Начался новый учебный год. Не за горами первые родительские собрания. В некоторых школах на них инициативные мамы и папы озвучивают суммы, которые нужно сдать на те или иные цели: купить что-то в класс для детей или образовательного процесса, на подарок учителю, на проведение праздника. Life.ru в связи с этим опросил россиян: собирают ли сегодня в школах деньги «на шторы» и кто становится инициатором сборов — педагоги или родкомы?

Ответы разделили людей на два лагеря: одни уверяют, что никаких поборов со стороны школ нет, а они и сами рады сдать дополнительные 1–2 тысячи для того, чтобы чадо училось в лучших условиях. Например, по их словам, эти деньги идут на тетради для контрольных, запасные карандаши и ручки, подарки детям и учителю, чаепития и праздники.

Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru

Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru

Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru

Вторые же негодуют, что от постоянных сборов не продохнуть:

Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru

Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru

Но в целом большинство родителей относятся с пониманием, если приходится сдать деньги на нужды класса и ребёнка. И вообще просят оставить в покое школы и не разгонять ненависть к учителям.

Мнение россиян о сборах средств в школах. Скриншот © Life.ru