Опрос Life.ru: Работникам заводов охотнее дают выходной на 1 сентября, чем офисному планктону

В рамках наступления нового учебного года и торжественной линейки, которая прошла сегодня, 2 сентября, Life.ru провёл важный опрос, касающийся многих родителей. Наша аудитория в соцсетях рассказала, кого в этом году отпустили на праздник знаний и кто смог отвести ребёнка в первый класс.

Судя по ответам, более важным праздником День знаний оказался для руководителей заводов. Своих подчинённых, например, на выходной отправило одно из предприятий в Санкт-Петербурге. По словам нашей читательницы Татьяны, всем родителям, у которых дети в этом году идут во 2–4 классы, оформили дополнительный отпуск на один день, а родители первоклассников получили от предприятия даже 2 дополнительных выходных.

Россияне рассказали об отгулах на День знаний. Скриншто © Life.ru

Также дополнительный выходной дали на ещё одном заводе. Главное, что это был полноценный оплачиваемый день, рассказала читательница Елена. Доп отдых разрешили взять в соответствии с коллективным договором.

Россияне рассказали об отгулах на День знаний. Скриншто © Life.ru

Спокойно на 1 сентября отпустили и некоторых жителей Кирова. Одному из сотрудников местного предприятия также повезло попасть на праздник к сыну в школу.

«Сейчас сын младший пошёл уже в шестой класс. Но с первого класса по четвёртый (включительно) мне предоставляли даже не отгул, а один день оплачиваемого отпуска», — рассказал Михаил.

Россияне рассказали об отгулах на День знаний. Скриншто © Life.ru

По статистике Life.ru, чаще всего выходные предоставляли жителям Новгородской, Кировской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга. Самое приятное для работающих в этот день родителей, что руководство готово оплатить поход мам и пап на День знаний и вычитать ничего из зарплаты не собирается.

Таким образом, Life.ru выяснил, что возможность провести время с семьёй, в частности с детьми-школьниками, чаще всего россиянам предоставляют на заводах. А вот новые современные предприятия — те самые комфортные open space с деловыми руководителями — как правило, не пускают сотрудников к своему чаду, на один из важнейших в жизни ребёнка мероприятий.