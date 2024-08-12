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12 августа, 02:33

Школьные линейки в этом году пройдут 2 сентября

Лантратова: Торжественные линейки в российских школах состоятся 2 сентября

В этом году торжественные линейки по случаю начала нового учебного года состоятся 2 сентября. Обложка © Агенство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В этом году торжественные линейки по случаю начала нового учебного года состоятся 2 сентября. Обложка © Агенство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В этом году торжественные линейки в российских учебных заведениях состоятся 2 сентября, так как 1 число выпадает на воскресенье. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"Так как в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября… Занятия у ребят начнутся с 3 сентября", — пояснила парламентарий.

Торжественные линейки, посвящённые началу учебного года, пройдут в традиционном формате. Они будут сопровождаться поднятием флага, исполнением гимна, а также награждением отличившихся учеников.

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Оксана Попова
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