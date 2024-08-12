Школьные линейки в этом году пройдут 2 сентября

В этом году торжественные линейки в российских учебных заведениях состоятся 2 сентября, так как 1 число выпадает на воскресенье. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"Так как в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября… Занятия у ребят начнутся с 3 сентября", — пояснила парламентарий.

Торжественные линейки, посвящённые началу учебного года, пройдут в традиционном формате. Они будут сопровождаться поднятием флага, исполнением гимна, а также награждением отличившихся учеников.