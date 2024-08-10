Стало известно, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в разных регионах РФ

В этом году подготовить ребёнка к школе выйдет родителям гораздо дороже, чем в прошлом. По данным исследования специалистов портала Superjob.ru, результаты которого оказались в распоряжении РИА "ФедералПресс", средняя сумма таких затрат возросла на 14% — до 2,5 тысячи рублей.

Больше всего финансовую нагрузку на свой кошелёк перед новым учебным годом ощутят жители Москвы. На одного школьника там придётся потратить 16,5 тысячи рублей. Следом идёт Санкт-Петербург — 15 тысяч рублей. Третье место разделили Красноярск и Казань, где родителям придётся выложить в среднем по 14,8 тысячи рублей на одного ребёнка.

В исследовании также отмечается рост цен на одежду и канцелярию, необходимую школьникам. В 2024 году наибольший прирост цен на эти товары зафиксирован в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (+13% в обоих городах).