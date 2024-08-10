Стало известно, во сколько обойдётся подготовка ребёнка к школе в разных регионах РФ
Исследование: Средняя сумма на сборы ребёнка в школу выросла на 14% в 2024 году
В этом году подготовить ребёнка к школе выйдет родителям гораздо дороже, чем в прошлом. По данным исследования специалистов портала Superjob.ru, результаты которого оказались в распоряжении РИА "ФедералПресс", средняя сумма таких затрат возросла на 14% — до 2,5 тысячи рублей.
Больше всего финансовую нагрузку на свой кошелёк перед новым учебным годом ощутят жители Москвы. На одного школьника там придётся потратить 16,5 тысячи рублей. Следом идёт Санкт-Петербург — 15 тысяч рублей. Третье место разделили Красноярск и Казань, где родителям придётся выложить в среднем по 14,8 тысячи рублей на одного ребёнка.
В исследовании также отмечается рост цен на одежду и канцелярию, необходимую школьникам. В 2024 году наибольший прирост цен на эти товары зафиксирован в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (+13% в обоих городах).
Ранее Life.ru рассказывал, как подготовить ребёнка к новому учебному году без истерик и слёз. В первую очередь родителям необходимо рассказать школьнику о возможностях, которые даёт хорошее образование. Также важно восстановить режим дня и наладить ранние подъёмы, составить расписание, поговорить об ожиданиях чада от школы и прочее.