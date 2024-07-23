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23 июля, 11:47

В РФ хотят разрешить тратить маткапитал на подготовку детей к школе

Слуцкий: ЛДПР предложила разрешить тратить маткапитал на подготовку к школе

В Госдуме предложили расширить список вещей, на которые можно потратить материнский капитал. В частности, депутаты ЛДПР предложили разрешить направлять средства на подготовку детей к школе: покупку формы, портфеля, учебников, канцелярских товаров и прочего. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, что сборы ребёнка в школу — это серьёзный удар по бюджету семьи. Перед новым учебным годом магазины поднимают цены на школьные принадлежности до 30%. Также многим родителям приходится дополнительно тратиться на репетиторов, курсы и другое.

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"Мы считаем, что меры господдержки должны упрощать жизнь российских семей и быстро реагировать на их запросы. Оперативные поправки, которые предлагает ЛДПР, позволят качественнее подготовиться к новому учебному году", — передаёт слова Слуцкого URA.RU.

Ранее Life.ru писал, что программу материнского капитала в России продлят до конца десятилетия. Проект доказал свою эффективность, поэтому его будут развивать и дальше, совершенствуя действующие инструменты помощи молодым семьям. Сейчас при помощи маткапитала семьи могут купить земельный участок, расширить жилплощадь или отложить деньги на будущее образование ребёнка.

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АГН "Москва"

Алёна Зиновьева
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