В РФ хотят разрешить тратить маткапитал на подготовку детей к школе

В Госдуме предложили расширить список вещей, на которые можно потратить материнский капитал. В частности, депутаты ЛДПР предложили разрешить направлять средства на подготовку детей к школе: покупку формы, портфеля, учебников, канцелярских товаров и прочего. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Он отметил, что сборы ребёнка в школу — это серьёзный удар по бюджету семьи. Перед новым учебным годом магазины поднимают цены на школьные принадлежности до 30%. Также многим родителям приходится дополнительно тратиться на репетиторов, курсы и другое.

"Мы считаем, что меры господдержки должны упрощать жизнь российских семей и быстро реагировать на их запросы. Оперативные поправки, которые предлагает ЛДПР, позволят качественнее подготовиться к новому учебному году", — передаёт слова Слуцкого URA.RU.