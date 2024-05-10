В России продлят программу материнского капитала

Программу материнского капитала в России продлят до конца десятилетия. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что проект доказал свою эффективность, поэтому его нужно развивать и дальше, совершенствуя действующие инструменты помощи молодым семьям.

"Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", — сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.