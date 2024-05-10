В России продлят программу материнского капитала
Мишустин: Программу материнского капитала продлят до конца десятилетия
Программу материнского капитала в России продлят до конца десятилетия. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что проект доказал свою эффективность, поэтому его нужно развивать и дальше, совершенствуя действующие инструменты помощи молодым семьям.
"Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", — сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее в Ассоциации производителей детских товаров предложили разрешать тратить материнский капитал на ремонт жилья. По мнению председателя объединения Михаила Ветрова, ремонт является одним из способов улучшения жилищных условий, поэтому его тоже надо включить в программу расходования средств льготы, хотя бы когда речь идёт о молодых семьях с детьми.
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