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4 апреля, 16:30

Минтруд РФ предложил выплачивать маткапитал детям-сиротам из новых регионов

В Министерстве труда РФ предложили выплачивать материнский капитал детям-сиротам из Донбасса и Новороссии, которые потеряли родителей до того, как регионы вернулись в состав России, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Минтрудом подготовлен проект федерального закона, предусматривающий распространение права на получение сертификата на маткапитал на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 года", — сообщили в ведомстве.

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Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

Ранее Life.ru писал, что депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России – За правду" подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала. Они предложили увеличить выплаты на второго и третьего ребёнка до миллиона рублей.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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