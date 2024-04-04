Минтруд РФ предложил выплачивать маткапитал детям-сиротам из новых регионов

В Министерстве труда РФ предложили выплачивать материнский капитал детям-сиротам из Донбасса и Новороссии, которые потеряли родителей до того, как регионы вернулись в состав России, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Минтрудом подготовлен проект федерального закона, предусматривающий распространение права на получение сертификата на маткапитал на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 года", — сообщили в ведомстве.