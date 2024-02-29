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Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

29 февраля, 10:02
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026 до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе Послания Федеральному собранию.

"Размер маткапитала у нас регулярно индексируется. Программа сейчас действует до 2026 года. Предлагаю продлить её как минимум до 2030 года", — заявил глава государства.

В Год семьи максимальный размер маткапитала составит 833 тысячи рублей
В Год семьи максимальный размер маткапитала составит 833 тысячи рублей

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин обращается с Посланием к Федеральному собранию. Особое внимание политик уделил социальной сфере. Путин отметил, что реальные потребности людей удаётся узнать в ходе прямой беседы с населением. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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