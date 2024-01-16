В Год семьи максимальный размер маткапитала составит 833 тысячи рублей 16 января, 08:46 В Год семьи максимальный размер маткапитала составит 833 тысячи рублей. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

С 1 февраля 2024 года в России проиндексируют материнский капитал. Так, выплаты составят 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. А если родители ранее уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в 202,6 тысячи.

"По поручению Президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учётом того, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребёнка — на 57,4 тысячи рублей", — рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Маткапитал начали выплачивать в России в 2007 году, сначала — только на второго и последующих детей. А с 2020 года эта мера поддержки распространилась и на первенцев. Всего за время действия программы выдано более 13,8 млн сертификатов. Чаще всего россияне тратят средства маткапитала на улучшение жилищных условий.

Кстати, с января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только россиянам на ребёнка с гражданством России по рождению. Документ призван урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике. При этом норма не коснётся жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые на момент принятия этих территорий в состав РФ не имели российского гражданства.

Авторы Александра Вишнякова