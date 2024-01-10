Путин рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто

Президент России Владимир Путин выступил против использования маткапитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на данные цели. Речь об этом зашла в ходе встречи с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия — представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

Глава государства пояснил, что идея маткапитала у него родилась как мера поддержки семьей с двумя детьми и изначально была нацелена как инструмент поддержки по ключевым вопросам, главным из которых было улучшение жилищных условий.

"Потребностей у семьи, многодетной тем более, всегда много. Но я боюсь, что, как мы начнём разрешать тратить этот капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", — сказал Путин.

Президент согласился с тем, что родители прежде всего хотят блага для своих детей и когда речь идёт о приобретении семейного транспорта в том числе.

"Давайте не будем тратить маткапитал, а попросим правительство отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению автомобиля в данном случае для семей многодетных на Дальнем Востоке", — предложил глава государства.