Путин рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто
Путин выступил против траты маткапитала на автомобиль, но предложил новые льготы
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Президент России Владимир Путин выступил против использования маткапитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на данные цели. Речь об этом зашла в ходе встречи с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия — представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
Глава государства пояснил, что идея маткапитала у него родилась как мера поддержки семьей с двумя детьми и изначально была нацелена как инструмент поддержки по ключевым вопросам, главным из которых было улучшение жилищных условий.
"Потребностей у семьи, многодетной тем более, всегда много. Но я боюсь, что, как мы начнём разрешать тратить этот капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", — сказал Путин.
Президент согласился с тем, что родители прежде всего хотят блага для своих детей и когда речь идёт о приобретении семейного транспорта в том числе.
"Давайте не будем тратить маткапитал, а попросим правительство отдельно проработать вопрос с льготами по приобретению автомобиля в данном случае для семей многодетных на Дальнем Востоке", — предложил глава государства.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России предложили снизить требования при назначении детского пособия. Как считает уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, при назначении необходимо исключить нефинансовые факторы и имущественную обеспеченность. По её мнению, исходить стоит только из общего дохода семьи.