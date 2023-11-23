Россиянам напомнили, какие выплаты положены при рождении ребёнка в 2024 году

Следующий год в России объявлен Годом семьи, а значит, упор будет делаться в том числе на поощрение пар с детьми, в особенности при рождении первого ребёнка. О том, на какую поддержку может рассчитывать семья, Ura.ru рассказали в Министерстве труда.

Прежде всего семье с новорождённым или усыновлённым ребёнком положен материнский капитал. Сразу его можно потратить на первоначальный взнос, погашение ипотеки, товары и услуги для детей с инвалидностью, детсады и услуги по присмотру, а также на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов. При этом спустя три года маткапитал можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери и оплату социореабилитационных услуг для детей с инвалидностью. Размер выплаты в 2024 году на первенца составит 630,9 тысячи рублей.

Также россиянки могут рассчитывать на декретные — пособие, которое назначается на время отпуска по беременности и родам. Однако половина периода приходится на поздние сроки беременности, а другая — на восстановление. При этом работающим женщинам положено пособие в размере их среднего заработка, на который начисляются страховые взносы. В следующем году можно будет получить от 565 тысяч до 783 тысяч рублей.

Помимо того, при рождении или усыновлении положена единовременная выплата (24 627 рублей), а также пособие по уходу, пока ребёнку не исполнится полтора года. Рассчитывать на второе могут как родители, так и любой работающий родственник. Так, например, максимальная выплата для работающих мамы и папы составит почти 50 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, семьи с низкими доходами могут получить единое пособие. Размер выплаты на ребёнка составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на детей. В следующем году размер пособия вырастет от 7,5 тысячи рублей до почти 15 тысяч рублей.