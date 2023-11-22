В России предлагают снизить требования при назначении детского пособия

С предложением не учитывать имущественный фактор при назначении детских пособий в России выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом она попросила в письме на имя первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в постановление Правительства России "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка", — приводит текст обращения правозащитницы RТ.

Согласно предложению Волынец, при назначении пособий необходимо исключить нефинансовые факторы и имущественную обеспеченность. Исходить стоит только из общего дохода семьи.