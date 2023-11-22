Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 08:48

В России предлагают снизить требования при назначении детского пособия

Омбудсмен Волынец: При назначении детского пособия учитывать имущество не стоит

С предложением не учитывать имущественный фактор при назначении детских пособий в России выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом она попросила в письме на имя первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в постановление Правительства России "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка", — приводит текст обращения правозащитницы RТ.

Согласно предложению Волынец, при назначении пособий необходимо исключить нефинансовые факторы и имущественную обеспеченность. Исходить стоит только из общего дохода семьи.

С 1 декабря социальные выплаты перечислят по-другому: Кто получит прибавку и льготы

С 1 декабря социальные выплаты перечислят по-другому: Кто получит прибавку и льготы

Ранее Лайф писал, что в России предложили увеличить размер единого пособия для беременных. Омбудсмен Ирина Волынец считает, что это поможет в решении проблем повышения эффективности реализации всей социально-демографической политики.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Ян Поланин
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • иринаволынец
  • Личные финансы
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров