В России предлагают снизить требования при назначении детского пособия
Омбудсмен Волынец: При назначении детского пособия учитывать имущество не стоит
С предложением не учитывать имущественный фактор при назначении детских пособий в России выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом она попросила в письме на имя первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в постановление Правительства России "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка", — приводит текст обращения правозащитницы RТ.
Согласно предложению Волынец, при назначении пособий необходимо исключить нефинансовые факторы и имущественную обеспеченность. Исходить стоит только из общего дохода семьи.
Ранее Лайф писал, что в России предложили увеличить размер единого пособия для беременных. Омбудсмен Ирина Волынец считает, что это поможет в решении проблем повышения эффективности реализации всей социально-демографической политики.
ТАСС / Александр Щербак