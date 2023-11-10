С 1 декабря социальные выплаты перечислят по-другому: Кто получит прибавку и льготы С 1 декабря появится несколько новшеств, которые касаются получателей социальных выплат. Кто получит больше и на сколько? 9 ноября, 22:41 В декабре социальные выплаты перечислят иначе. Обложка © Shutterstock

С 1 января 2023 года многие детские пособия были заменены на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Однако те семьи, которые уже получали выплаты до вступления в силу нового изменения, вправе получать уже назначенные выплаты до окончания срока их назначения. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

— С 1 декабря будет рассмотрено право на получение нового ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка в отношении тех получателей, которым старые пособия были назначены до 30 ноября 2023 года. Напомним, что право на назначение этой выплаты зависит от многих факторов, в том числе от среднедушевого дохода семьи, что ранее для некоторых детских пособий не имело значения, — пояснила Ирина Белова.

В СФР отметили, что сейчас самым крупным направлением расходов у них является пенсионное обеспечение. В следующем году на выплату страховых пенсий направят более 10 триллионов рублей. Выплата пенсий заложена в бюджете с учётом всех плановых индексаций, которые пройдут в течение года. В них входит и повышение на 7,5% страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Такую прибавку сделают с 1 января.

— Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года увеличится на 1,6 тыс. рублей — до 23,4 тыс. рублей, — уточнили в СФР.

Получат прибавку и пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2023 года. Для них предусмотрено увеличение фиксированной выплаты на 100%. Такая же прибавка положена и тем, кто получит первую группу инвалидности. Впрочем, стоит учитывать, что если пенсионеру исполняется 80 лет и у него уже есть первая группа инвалидности, то прибавку ему не сделают. То же самое касается и людей старше 80, которые получат инвалидность первой группы.

В декабре часть пожилых людей получит двойную пенсию. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дело в том, что они уже получают эту прибавку, а делают её только по одному из этих двух оснований. Двойные выплаты получить нельзя.

Кроме того, перед Новым годом определённым льготникам и пенсионерам делают разовые выплаты. Это может быть, например, премия за долгую и успешную работу в какой-либо отрасли или компании.

В декабре многие пенсионеры получат двойные выплаты. Это касается тех, кому перечисляют деньги в первых числах месяца. Пенсию за январь им переведут в конце декабря. Точные сроки выплат устанавливаются банками или отделениями почты, если человек получает деньги там.

Стоит отметить, что пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, если оформят инвалидность. На практике основания для этого есть у многих пожилых людей, но они не всегда знают о своих правах. Чтобы оформить инвалидность, нужно пройти комиссию МСЭ — медико-социальной экспертизы в бюро. Там должны диагностировать стойкую утрату функций организма.

После оформления инвалидности человек может перейти на пенсию по инвалидности, если она окажется больше, чем пенсия по старости. Но на практике так бывает нечасто. Обычно пенсия по старости больше. В любом случае инвалиду положена ежемесячная денежная выплата. Она может стать неплохой прибавкой к пенсии. Для инвалидов I группы ЕДВ составляет 4957,95 рубля, для инвалидов II группы — 3540,76, а для инвалидов III группы — 2834,40.

Авторы Нина Важдаева