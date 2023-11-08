В России предложили увеличить размер единого пособия для беременных
Омбудсмен Волынец: Пособие беременным надо увеличить до прожиточного минимума
Единое пособие для беременных в России следует увеличить до прожиточного минимума, считает уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
По её словам, при назначении соответствующих выплат необходимо исключить комплексный подход нуждаемости семьи, рассчитывающей на получение пособия. Это поможет решению проблем повышения эффективности реализации всей социально-демографической политики и усиления мер социальной поддержки для беременных, рассказала омбудсмен RT.
Согласно предложению уполномоченного по правам ребёнка, денежные средства женщины будут получать только "по факту регистрации беременности".
Ранее Лайф писал, что депутаты Госдумы на заседании в четверг, 2 ноября, в первом чтении приняли пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до полутора лет при условии досрочного выхода родителя на работу.