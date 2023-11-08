В России предложили увеличить размер единого пособия для беременных

Единое пособие для беременных в России следует увеличить до прожиточного минимума, считает уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По её словам, при назначении соответствующих выплат необходимо исключить комплексный подход нуждаемости семьи, рассчитывающей на получение пособия. Это поможет решению проблем повышения эффективности реализации всей социально-демографической политики и усиления мер социальной поддержки для беременных, рассказала омбудсмен RT.

Согласно предложению уполномоченного по правам ребёнка, денежные средства женщины будут получать только "по факту регистрации беременности".