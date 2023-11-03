Врач объяснил, для кого беременность может стать смертельной

Беременность обостряет любые сердечные патологии, и поэтому в этот период особенно важно не пренебрегать посещением врача. Об этом газете "Вечерняя Москва" предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Если у пациентки до этого уже диагностировали отклонения в работе сердца, беременность может усугубить любые сердечно-сосудистые патологии. Ведь фактически одно сердце отвечает за жизни двоих людей", — пояснил Кондрахин.

По его словам, спровоцировать сердечный приступ во время беременности могут пороки развития клапанного аппарата, перенесённые миокардиты, аритмия, а также внутренние кровотечения и анемия. Вызвать его также способна аномалия развития лёгких, перегрузка лёгочного ствола или тромбоэмболия.

Специалист посоветовал беременным женщинам регулярно посещать врача, следить за показателями здоровья, так как вынашивание плода — это серьёзная нагрузка, которая может только усугубить хронические недуги и спровоцировать ухудшение общего состояния.