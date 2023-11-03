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3 ноября, 03:34

Врач объяснил, для кого беременность может стать смертельной

Врач Кондрахин: Смерть во время беременности может спровоцировать болезнь сердца

Беременность обостряет любые сердечные патологии, и поэтому в этот период особенно важно не пренебрегать посещением врача. Об этом газете "Вечерняя Москва" предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Если у пациентки до этого уже диагностировали отклонения в работе сердца, беременность может усугубить любые сердечно-сосудистые патологии. Ведь фактически одно сердце отвечает за жизни двоих людей", — пояснил Кондрахин.

По его словам, спровоцировать сердечный приступ во время беременности могут пороки развития клапанного аппарата, перенесённые миокардиты, аритмия, а также внутренние кровотечения и анемия. Вызвать его также способна аномалия развития лёгких, перегрузка лёгочного ствола или тромбоэмболия.

Специалист посоветовал беременным женщинам регулярно посещать врача, следить за показателями здоровья, так как вынашивание плода — это серьёзная нагрузка, которая может только усугубить хронические недуги и спровоцировать ухудшение общего состояния.

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Напомним, недавно в Индии скончалась местная телезвезда, которую зрители знают как доктора Прию. Женщине было 35 лет, она находилась на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ. Врачи сумели спасти ребёнка и поместить его в отделение интенсивной терапии.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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