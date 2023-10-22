Беременных предупредили о страшных последствиях отказа от мяса

Отказ от мяса у большинства беременных приводит к анемии. Это опасное состояние способно спровоцировать серьёзные проблемы как у будущей матери, так и у самого ребёнка. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анна Марченко.

По её словам, потребность в железе, йоде, кальции, а также многих других микроэлементах и белках значительно повышается во время беременности. Поэтому для правильного развития плода необходимо питаться правильно и сбалансированно — ни о каких диетах или вегетарианстве речь идти не может. Как отметила врач, лучшим источником железа и белка являются мясо и печень.

"Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск развития железодефицитной анемии у них гораздо выше. Это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушением развития мозга у плода и развитием преэклампсии у матери", — предупредила Марченко в беседе с "Газетой.ru".

Как уточнила медик, преэклампсией называют одно из наиболее опасных осложнений беременности, которое без медицинского вмешательства может привести к смерти женщины и её малыша. Также специалист обратила внимание на то, что приверженцы вышеупомянутых трёх диет не употребляют рыбу и морепродукты, из-за чего им грозит дефицит йода. Это может спровоцировать задержку умственного развития у плода, а также привести к заболеваниям щитовидной железы у матери и ребёнка, резюмировала гинеколог.