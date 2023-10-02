Диетолог объяснила, почему перец — лучший овощ для беременных, но худший — для сердечников

Болгарский перец обладает множеством достоинств: он низкокалорийный и содержит витамины, кальций, магний, железо. Это делает овощ очень полезным для людей с бессонницей и беременных женщин. Однако некоторым пациентам он противопоказан. О пользе и вреде перца Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.