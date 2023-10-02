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2 октября, 08:32

Диетолог объяснила, почему перец — лучший овощ для беременных, но худший — для сердечников

Диетолог Гридина: Болгарский перец содержит рекордное количество витамина С

Болгарский перец обладает множеством достоинств: он низкокалорийный и содержит витамины, кальций, магний, железо. Это делает овощ очень полезным для людей с бессонницей и беременных женщин. Однако некоторым пациентам он противопоказан. О пользе и вреде перца Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Польза болгарского перца:

  • Низкокалорийность: в 100 граммах содержится около 26 калорий.
  • Рекордное количество витамина С среди других овощей.
  • Большое количество витаминов А, В6, В9, Е, Р.
  • Калий, фосфор, кальций, магний и железо в составе.
  • Большое содержание воды и клетчатки.

По словам диетолога, овощ может положительно воздействовать на работу нервной системы, благотворно влияет на борьбу с бессонницей, а также полезен для беременных за счёт содержания фолиевой кислоты. А клетчатка в составе помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Вред болгарского перца:

  • Диетолог советует ограничить или вовсе исключить употребление болгарского перца при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезней печени или почек.
  • Не рекомендуют болгарский перец пациентам с аллергией, которая может быть вызвана содержанием эфирных масел.
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Freepik

Александра Вишнякова
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