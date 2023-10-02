Диетолог объяснила, почему перец — лучший овощ для беременных, но худший — для сердечников
Диетолог Гридина: Болгарский перец содержит рекордное количество витамина С
Болгарский перец обладает множеством достоинств: он низкокалорийный и содержит витамины, кальций, магний, железо. Это делает овощ очень полезным для людей с бессонницей и беременных женщин. Однако некоторым пациентам он противопоказан. О пользе и вреде перца Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
Польза болгарского перца:
- Низкокалорийность: в 100 граммах содержится около 26 калорий.
- Рекордное количество витамина С среди других овощей.
- Большое количество витаминов А, В6, В9, Е, Р.
- Калий, фосфор, кальций, магний и железо в составе.
- Большое содержание воды и клетчатки.
По словам диетолога, овощ может положительно воздействовать на работу нервной системы, благотворно влияет на борьбу с бессонницей, а также полезен для беременных за счёт содержания фолиевой кислоты. А клетчатка в составе помогает работе желудочно-кишечного тракта.
Вред болгарского перца:
- Диетолог советует ограничить или вовсе исключить употребление болгарского перца при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезней печени или почек.
- Не рекомендуют болгарский перец пациентам с аллергией, которая может быть вызвана содержанием эфирных масел.