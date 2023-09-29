Назван овощ, который контролирует уровень сахара в крови

Нормализовать уровень сахара в крови помогут баклажаны. Об этом Лайфу рассказала специалист Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Наталья Насыпова.

Баклажан относится к семейству паслёновых, как и помидор, картофель, болгарский перец. С точки зрения ботаники он является ягодой, а с кулинарной — овощем, уточнила эксперт.

"Баклажаны считаются низкокалорийным полезным продуктом, источником клетчатки, витаминов B1, В6, микроэлементов — марганца, калия, кремния и других. Помимо витаминов и минералов баклажаны содержат и другие нужные для организма вещества-антиоксиданты, а потому обладают полезными свойствами", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Насыпова добавила, что этот овощ содержит большое количество антоциана — пигмента, который отвечает за яркий цвет и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, в баклажане есть полезный антиоксидант насунин, который защищает клетки организма от разрушения, уменьшает риск гипертонических и сердечно-сосудистых болезней, снижает давление и выводит излишки железа из организма.

По словам Насыповой, в баклажанах содержится много клетчатки, которая тормозит скорость пищеварения и всасывания сахара в организме. Так овощ контролирует количество сахара в крови. Эксперт добавила, что баклажаны также богаты полифенолами, которые увеличивают выработку инсулина.

Специалист отметила, что низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают овощ диетически ценным продуктом. Клетчатка медленно переваривается и даёт долгое чувство сытости, что препятствует перееданию, пояснила собеседница Лайфа. Однако Насыпова предупредила, что баклажаны могут вызывать воспалительные процессы из-за растительного яда — соланина. Это вещество может обострить артрит. Эксперт добавила, что бывает и аллергия на баклажаны. Поэтому овощ стоит употреблять дозировано людям с проблемами с ЖКТ, камнями в почках, обострённым артритом и низким уровнем железа.