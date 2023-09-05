Диетолог раскрыла, почему зелёная картошка может привести к тошноте и обморокам

Считается, что кожура многих овощей и фруктов является полезной для здоровья человека, однако на деле это не всегда так, а из правила есть исключения. Так, например, манго лучше очищать, иначе оно может спровоцировать аллергию. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Несмотря на то что в кожуре этого фрукта содержится много полифенолов, каротиноидов, клетчатки и витаминов, в ней также могут оставаться пестициды и токсичное вещество урушиол. К тому же она имеет неприятную текстуру и не очень вкусная. В принципе, кожица многих экзотических плодов может быть опасной, поэтому лучше на всякий случай её срезать.

Точно не навредит человеку кожура огурца: она богата клетчаткой, которая важна для пищеварения, и калием, который поддерживает работу сердца, также предотвращает появление тромбов, защищает от запоров и положительно влияет на зрение и состояние костей. Виноград тоже можно есть вместе с кожицей, ведь она включает в себя самую высокую концентрацию антиоксидантов. Кроме того, в шкурке содержится ресвератрол, то есть природный антибиотик.

Говоря о баклажане, специалист отметила, что в его кожуре есть флавоноиды, клетчатка и магний. А антоцианы, которые и делают овощ фиолетовым, уменьшают уровень холестерина. Один из них — насунин — снижает окислительный стресс и защищает клетки от повреждения. Кожура яблока также очень полезна: витамины А и С благоприятно влияют на сердце и убирают аллергические проявления. Кроме того, эти фрукты приводят в норму уровень сахара в крови. Однако людям с язвенной болезнью кожуру лучше срезать или запекать яблоки.

В кожуре помидора есть нарингенин, который обеспечивает профилактику рака предстательной железы. Кожицу картофеля тоже можно употреблять в пищу, но важно её хорошо протереть. Избегать стоит клубней с зеленоватой кожицей, так как это говорит о накоплении соланина — вещества, которое приводит к появлению тошноты, головной боли, рвоты и спазмов в желудке, обморокам и даже смерти.

Лимонная кожура помогает снять стресс, улучшить сон и обеспечить профилактику атеросклероза. Полезную при болезнях сердца морковь тоже можно есть с кожицей. Главное, чтобы не было грязи. С кожурой можно есть и гранат, который содержит витамины группы В, С, и Е, а также органические кислоты и клетчатку, отмечает aif.ru.