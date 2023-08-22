Врач развеяла популярный у россиян миф о витаминах

Съеденные в летний период фрукты и овощи не способствуют накоплению витаминов в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. По её словам, витаминные комплексы лучше принимать круглый год.

"Если люди считают, что они летом поели фруктов и овощей, купленных на рынках или в магазинах, и набрались витаминов на целый год, это не так", — сказала эксперт в беседе с радио Sputnik.

Специалист указала, что овощи и фрукты зачастую выращивают в почве, которая бедна на витамины. К тому же через какое-то время из организма выводятся водорастворимые витамины, остаются только жирорастворимые (D, E, A).

По словам эндокринолога, выбирать витаминные комплексы необходимо с помощью специалиста. Ведь зачастую только доктор способен выявить, чего именно организму не хватает. При этом она посоветовала на постоянной основе принимать омега-3 кислоты, которые влияют на качество клеточной структуры.

"В дополнение нужно принимать антиоксидантные средства, например витамин E, биофлавоноиды, селен", — добавила медик.