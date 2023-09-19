Россиянам раскрыли, какой фрукт поднимает гемоглобин и нормализует работу ЖКТ

Груша поднимет гемоглобин в крови и послужит источником клетчатки. Об этом Лайфу рассказала Татьяна Алексеева — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

Эксперт рассказала, что груша обладает низкой калорийностью: в 100 г содержится всего 47 ккал. Ещё она содержит витамины С, К, В2, В6, В9, а также является ценным источником клетчатки, которая нормализует работу кишечника. Груша богата железом, которое необходимо для поддержания уровня гемоглобина в крови. Но специалист не рекомендовала употреблять фрукт в очень больших количествах, так как это может привести к запорам. А у некоторых людей может появиться аллергия.

"При выборе груши необходимо обратить внимание на её аромат, он должен быть приятным. Плоды не должны иметь пятен, механических повреждений, вмятин, царапин. Поверхность не должна блестеть, и не должно быть жирного налёта (такие плоды, как правило, обработаны химикатами для удлинения срока хранения)", — отметила эксперт.

Алексеева подчеркнула, что груши зачастую поступают в продажу недозревшими, твёрдыми. Таким плодам надо полежать для дозревания. Груши дольше хранятся при пониженных температурах, поэтому их нужно хранить в холодильнике или на балконе. Груши можно употреблять в свежем виде или варить компоты и варенье.