Раскрыто неожиданное полезное свойство вяленых помидоров для мужчин

В вяленых помидорах содержится мощный антиоксидант ликопин, который улучшает состояние предстательной железы, сердечно-сосудистой системы и профилактирует проблемы у мужчин. Об этом интервью "Газете.ru" рассказал врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист утверждает, что в вяленых томатах концентрация полезных веществ в несколько раз выше, чем в свежих. Эти овощи могут помочь справиться с хандрой, так как благотворно влияют на нервную систему и являются прекрасным антидепрессантом.

"В томате содержится ликопин — мощный антиоксидант. Он значительно улучшает состояние предстательной железы, сердечно-сосудистой системы, профилактирует проблемы у мужчин. А холин, содержащийся в томате, не только улучшает состояние сосудистой стенки, но и отвечает за улучшение памяти и скорость реакции", — заявила Соломатина.

Также эксперт подчеркнула, что в помидорах содержится калий магний и калий. Первый минерал снижает тромбообразование и разжижает кровь, а второй помогает работать сердечной мышце, делает её более сильной и снижает артериальное давление за счёт легкого мочегонного эффекта.

"В вяленом помидоре много клетчатки. Она кормит полезный микробиом, который влияет на наше настроение, на состояние нервной системы. Чем она более адаптирована, значит она лучше справляется со стрессами. Улучшаются когнитивные функции, адаптивность организма в целом", — заключила диетолог.