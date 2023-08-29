Россиянам рассказали, можно ли есть некрасивые помидоры

Часто в магазинах попадаются помидоры, которые внутри наполовину зелёные или имеют большие белые прожилки. Чем вызваны эти изъяны и можно ли есть такие плоды, рассказала в беседе с Лайфом кандидат сельскохозяйственных наук и доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева.

Она объяснила, что дефекты окраски томата могут быть связаны с особенностями сорта. Так, жёсткие белые прожилки есть у зрелых плодов некоторых сортов и гибридов. Они обеспечивают внутренний окрас и увеличивают лёжкость плодов, что способствует сохранности их формы при длительной транспортировке. Но также прожилки появляются из-за недостатка калия и кальция, болезней растений, перепада температур или жаркой погоды.

Есть такие помидоры можно, подчёркивает Алексеева, но вкусовые качества и пищевая ценность этих плодов невысоки. А вот зелёные томаты употреблять не рекомендуется. По словам эксперта, дефект окраски также появляется из-за того, что помидор сорвали недозрелым. Такие томаты могут горчить, а ещё в них содержится опасное для человека вещество.

"Чем зеленее томат, тем больше в нём соланина. Это глюкоалкалоид, который предохраняет недозревшие плоды от бактерий, насекомых, грибков. Соланин — естественный яд. Он опасен для человека только в больших количествах. К примеру, чтобы отравиться, нужно съесть около двух килограммов зелёных помидоров", — объяснила Алексеева.