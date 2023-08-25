Регион

Уведомления отключены

25 августа, 01:34

Диетолог озвучила основной признак напичканной нитратами дыни

Диетолог Соломатина: У напичканной нитратами дыни присутствуют твёрдые жилки

Чтобы понять, насколько безопасна дыня, нужно изучить её мякоть: если в ней есть твёрдые жилки, значит, она содержит нитраты. Такой плод опасен для здоровья, предупредила в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Особенно он вреден для детей, пожилых людей и беременных, а также для тех, кто имеет хронические недуги. Нитраты имеют особенность трансформироваться в нитриты. Последние в свою очередь блокируют гемоглобин. Ткани перестают дышать, и нарушается обмен веществ", — пояснила Соломатина.

Россияне поставили точку в споре, что лучше — арбуз или дыня

Россияне поставили точку в споре, что лучше — арбуз или дыня

Ранее эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов предупредил, что дыня переваривается в желудке быстро, и для того, чтобы она не начала бродить в желудке, нужно правильно её есть.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров