Диетолог озвучила основной признак напичканной нитратами дыни

Чтобы понять, насколько безопасна дыня, нужно изучить её мякоть: если в ней есть твёрдые жилки, значит, она содержит нитраты. Такой плод опасен для здоровья, предупредила в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Особенно он вреден для детей, пожилых людей и беременных, а также для тех, кто имеет хронические недуги. Нитраты имеют особенность трансформироваться в нитриты. Последние в свою очередь блокируют гемоглобин. Ткани перестают дышать, и нарушается обмен веществ", — пояснила Соломатина.