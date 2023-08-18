С алкоголем и едой не мешать, но зато можно после тренировки: Врач рассказал, как правильно есть дыню

В России продолжается сезон дынь. Этот плод богат витаминами, антиоксидантами, клетчаткой, что поможет пищеварению. При этом переваривается дыня очень быстро, и для того, чтобы она не начала бродить прямо у вас в желудке, нужно правильно её есть. Как — Лайфу рассказал врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Никакой воды и алкоголя: как правильно есть дыню

По словам медика, дыня — это монопродукт, она хороша сама по себе и с другими продуктами её лучше не смешивать. Как и любые фрукты и ягоды, её лучше всего есть отдельно — через час после еды или за два часа до приёма пищи. Тогда это будет полезным и лёгким перекусом.

"Дело в том, что все продукты проходят путь по желудочно-кишечному тракту с разной скоростью. Тяжёлая еда, например мясо, может оставаться в желудке несколько часов. Дыня же переваривается здесь всего 20–30 минут, после чего продвигается дальше в кишечник, где и происходит всасывание питательных веществ", — рассказал Иванов.

Если съесть дыню сразу после плотного обеда, она задержится в желудке и начнутся процессы брожения. Как итог — вздутие живота, метеоризм, тошнота. По этой же причине дыня несовместима с алкоголем. Кроме того, дыню нежелательно запивать водой или молоком, смешивать её с кисломолочными продуктами — это может привести к несварению.

Чем полезна дыня?

Если соблюдать эти нехитрые правила, дыня принесёт вашему организму только пользу. Она не очень калорийна: в 100 граммах содержится 33 ккал и всего 7,4 грамма углеводов. Гликемический индекс у неё тоже невысокий — ниже, чем у арбуза. Это значит, что уровень сахара в крови по мере переваривания не будет подниматься резко.

В дыне содержатся: калий, который важен для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем;

клетчатка, которая необходима для здорового пищеварения;

фолиевая кислота;

витамины С и К, от которых во многом зависят кроветворение, регенерация клеток, состояние костей и кожи, нормальная работа иммунитета;

антиоксиданты, которые защищают клетки от преждевременного старения;

фитонутриенты — в природе эти вещества оберегают растения от грибков, а попадая в организм человека с пищей, положительно влияют на здоровье.

"Наконец, дыня — это прекрасный источник жидкости для организма. Она на 90% состоит из воды и содержит электролиты: магний, натрий и кальций. Такая комбинация помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс и необходима для нормального обмена веществ. А если съесть несколько кусочков после тренировки, это поможет быстрее восстановить силы", — добавил врач.

Стоит также помнить, что дыня может оказаться сильным аллергеном. В рацион детей её нужно вводить только после первого года жизни и отдельно от другой пищи — дать небольшой кусочек и посмотреть, как организм отреагирует на новый продукт.