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18 октября, 15:04

Врач предупредила, что изнурительные тренировки могут привести к осложнениям при беременности

Врач Колода: Слишком активные тренировки могут привести к акушерским осложнениям

Слишком активные тренировки могут привести к акушерским патологиям и вызвать синдром спортсменок, заявила "Газете.ru" врач-репродуктолог Юлия Колода.

"Это менструальная дисфункция. Снижение жировой ткани, нарушение менструального цикла вплоть до полного прекращения менструаций и потеря костной массы. Общепринятой особенностью женской атлетической триады является низкий уровень эстрогенов, гормонов, которые управляют плотностью костной ткани и репродуктивной системой", рассказала медицинский директор центра "Линия жизни".

По словам эксперта, таким пациенткам назначают заместительные препараты с эстрогеном, если они не могут отказаться от спорта. Однако медик отметила, что заниматься спортом для поддержания здоровья — это одно, а убивать себя тренировками — совсем другое. Репродуктолог предупредила, что у слишком увлекающихся спортсменок могут возникнуть акушерские осложнения во время беременности. Они включают преэклампсию, анемию, слабость родовой деятельности, невынашивание беременности, преждевременное отхождение околоплодных вод и рождение ребёнка с низкой массой тела.

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Ранее психолог Гагаев рассказал, как бороться с желанием бросить тренировки. Он рассказал, что у любителей эта проблема проявляется особенно остро, так как график и ритм занятий целиком и полностью зависят от самого человека и часто на первый план выходят бытовые проблемы и нестыковки по времени. Эксперт дал советы, как сохранить мотивацию и продолжать заниматься.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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