Индия скорбит из-за смерти беременной телезвезды и народной любимицы доктора Прии
India Today: Беременная индийская телезвезда доктор Прия умерла в 34 года
Индейской теледиве доктору Прие было всего 35 лет, и она ждала ребёнка. Фото © Instagram.com (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drpriya.official
Индийская телезвезда, известная под именем доктор Прия, умерла на 35-м году жизни в результате сердечного приступа, сообщает India Today. Женщина находилась на 8-м месяце беременности, ребёнка удалось спасти. Малыш находится в отделении интенсивной терапии
Что именно произошло с популярной ведущей, которая вела медицинские шоу, пока неизвестно. Журналисты выяснили, что она приехала в частную клинику для планового осмотра, ей внезапно стало плохо и она в скончалась в тот же день — 31 октября.
Прия была по профессии врачом-дерматологом, но променяла медицину на популярность. После замужества звезда приняла решение на время оставить телесъёмки, чтобы сосредоточиться на семье и воспитании детей.
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