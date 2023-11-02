Индия скорбит из-за смерти беременной телезвезды и народной любимицы доктора Прии

Индийская телезвезда, известная под именем доктор Прия, умерла на 35-м году жизни в результате сердечного приступа, сообщает India Today. Женщина находилась на 8-м месяце беременности, ребёнка удалось спасти. Малыш находится в отделении интенсивной терапии

Что именно произошло с популярной ведущей, которая вела медицинские шоу, пока неизвестно. Журналисты выяснили, что она приехала в частную клинику для планового осмотра, ей внезапно стало плохо и она в скончалась в тот же день — 31 октября.

Прия была по профессии врачом-дерматологом, но променяла медицину на популярность. После замужества звезда приняла решение на время оставить телесъёмки, чтобы сосредоточиться на семье и воспитании детей.